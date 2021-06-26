Акторка Міла Сивацька захопила історією незвичного знайомства з бойфрендом

Закохані познайомилися в аеропорту.

Українська акторка Міла Сивацька розповіла про особисте життя.

У програмі "Світське життя" 22-річна знаменитість поділилася, що її серце заняте. Зі своїм обранцем зірка "Брехливої історії" познайомилися досить незвично – в аеропорті.

"Ми познайомилися випадково у "Жулянах", він запропонував випити кави о 5-й ранку взимку, за 2 дні до Нового року і так ми почали зустрічатися", – поділилася Міла.

Пара живе разом 3,5 роки. Коханий Сивацької не працює в сфері кіно, чим вона неабияк тішиться. У нього свій бізнес. Акторка зізналася, що чекає на освідчення від хлопця та вже мріє про весілля.

"Я хочу десь біля моря з близькими людьми, з якимись традиціями і Вєрку Сердючку дуже хочу", – зізналася вона.

Нагадаємо, нещодавно TAYANNA розсекретила нові стосунки з бойфрендом. Артистка вже відпочила з коханим на Балі.

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