Акторка Міла Сивацька повністю показала свого чоловіка, з яким під час війни переїхала до Барселони

Міла Сивацька / © instagram.com/mila_sivatskaya

Реклама

Українська акторка Міла Сивацька замилувала романтикою з чоловіком Сергієм.

Зазвичай знаменитість практично не ділиться сімейним контентом в Instagram. Але нещодавно артистка влаштувала чуттєвий фотосет із коханим на тлі Середземного моря в Барселоні. І, звичайно ж, акторка просто не могла не поділитися зворушливими світлинами.

На одному з кадрів Міла Сивацька вискочила коханому на спину, поки той обережно тримав її за ніжки. Усміхнена акторка дивилась вдалечінь та насолоджувалась моментом.

Реклама

Міла Сивацька з чоловіком / © instagram.com/mila_sivatskaya

На іншому знімку закохані йшли пляжем, ніжно тримаючись за руки. При цьому попереду бігла їхня хатня улюблениця

"Найдорожче, що є на світі, це люди (і Джесі) — і я дуже багата", - підписала світлини акторка.

Міла Сивацька з чоловіком / © instagram.com/mila_sivatskaya

Зазначимо, восени 2024 року Міла Сивацька оголосила, що разом із чоловіком виїхала за кордон. Артистка тоді запевнила, що її обранець перетнув кордон цілком законно.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська показала свого коханого. Артистка розсекретила, як насолоджувалась із ним відпочинком у казковому місці.