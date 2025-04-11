Акторка Ніна Набока шокувала подробицями смерті третього чоловіка внаслідок моторошного інциденту

Ніна Набока

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Зірка фільму "Наталка Полтавка" та "Я працюю на кладовищі", акторка Ніна Набока висловилася про свого колишнього чоловіка, який загинув.

Так, вже тривалий час артистка називає себе вдовою. Проте, за словами Набоки, це її не ображає, адже вона щоразу максимально піклувалася про своїх обранців. Тому зараз не має докорів сумління. Тож вона пригадала, як поховала останнього чоловіка. Акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк поділилася, що він був "золотою людиною", але його життя пішло шкереберть після операції на придатках. Зокрема, чоловік почав пиячити. Це і призвело до його необачного падіння у льох вниз головою. Внаслідок цього його не стало.

Ніна Набока

"Я чорна вдова. Але я знаю, хто я така й що за своїми чоловіками, як за малими дітьми, дивилася. Чому вони помирали — менше горілки треба було пити деяким з них. Останній чоловік був заслуженим діячем мистецтва, розумна людина. І потім у нього була операція на придатках і він запив. Напився й впав головою у льох. А це була золота людина! Чоловіки дуже звертають на це увагу. На те, що він уже не чоловік. Я кажу: "Та мені вже нічого не треба, аби ти був зі мною. Сиди на дачі й господарюй". А чоловіки не можуть цього перенести, на мою думку. Я збиралася їхати на дачу, а сусідка зателефонувала й каже, що собака лає. А він там догори ногами. Уявляєте, яка страшна смерть", — шокувала акторка.

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Нагадаємо, нещодавно актор "Ліги Сміху" і воїн Олександр Чечун помер. Дружина зірки розсекретила причину трагедії.