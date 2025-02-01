Акторка Олена Хохлаткіна розповіла про пережиті домагання в театрі: "Режисер хватав за груди"

Українська акторка Олена Хохлаткіна розповіла про пережиті домагання в театрі.

Неприємний досвід знаменитості довелося пережити в юності. Артистка розповіла, що коли тільки починала працювати в театрі, носила рожеві окуляри і мала тотальну довіру до всіх, хто почав там працювати раніше і вже залишив свій слід. Однак згодом Хохлаткіна дізналася про інший бік медалі.

Акторка розповіла про три рази, коли зіткнулася з домаганнями. Вперше до неї підійшов колега за сценою та намагався затягнути до ліжка. Другий випадок стався з режисером, який хватав тоді ще юну акторку за груди. Також Хохлаткіна пригадала, як інший чоловік у театрі намагався її посадити собі на коліна в його кабінеті.

"Мої кошмари за лаштунків. Почнемо з того, що першим до мене до гримерки прийшов артист середнього покоління, такий собі перший герой-коханець, щоб перевірити мою доступність і готовність поповнити свій список легких пригод. Другий мій кошмар - це режисер, що майстерно і дуже несподівано хватав тебе за груди, коли ти зупиняла обличчя до розкладу, на більше він не був здатним. Був той, хто намагався посадити мене на коліна в своєму кабінеті", - пригадала акторка.

Олена Хохлаткіна / Фото: https://www.facebook.com/Олена Хохлаткіна

Олена Хохлаткіна говорить, що зуміла дати їм відсіч. Тим не менш, для юної акторки це було тяжко, адже вона відчувала тваринний страх, що паралізує все тіло і мозок. Тож, артистка підтримує всіх жінок, які наважилися про це публічно розповісти. Хохлаткіна зазначила, що винні мають бути покарані, а злочин не має терміну придатності. Також акторка наголосила, що театр – це мистецтво, і акторки туди йдуть саме за цим.

"Всім, звісно, обломилось, але я пам'ятаю тваринний страх, який паралізує і мозок, і тіло юної недосвідченої дівчини. Тому розмови про те, що вона його провокувала, то для примітивів і таких самих злочинців. Чим? Тим, що молода і красива? Тим, що не така зіпсована, як той, хто облизується при її появі? Тим, що закохана в своє теперішнє життя і світиться тим коханням? І тим, що вдома не розповіли, що в світі повно г*внюків?" – обурилася акторка.

Допис Олени Хохлаткіної / Фото: https://www.facebook.com/Олена Хохлаткіна

Нагадаємо, наразі довкола університету імені Карпенка-Карого розгорівся гучний секс-скандал. Одного з викладачів Андрія Білоуса звинуватили в домаганнях. Нещодавно акторка Катерина Тишкевич розповіла про неналежну поведінку іншого викладача Юрія Висоцького.

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