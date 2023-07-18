Акторка Олена Світлицька в Туреччині поскандалила з росіянкою, яка штовхнула її трирічну доньку

Українська акторка Олена Світлицька під час відпочинку в Туреччині з двома доньками зіштовхнулася з неадекватною росіянкою.

Жахливою історією знаменитість поділилася в Instagram-stories. Як розповіла Олена, вони з доньками зайшли до ліфта, куди забігла і громадянка РФ. Коли трирічна донька акторки Марія хотіла натиснути на кнопку поверху, росіянка різко відштовхнула руку дівчинки та ще й нагрубила Олені.

Заходимо ми з дітьми до ліфта, куди в останню секунду вривається якась жіночка, назвемо її поки так. Марійка завжди натискає на кнопки ліфта, бо вона дитина і це їй подобається. І ця... не знаю, навіть як її назвати... хапає її за руку і отак просто швиряє. Я кажу: "А чого ви торкаєтеся мої дитини?", а вона відповідає: "За дітьми своїми слідкуйте". Я їй сказала, що кожна людина має право на свободу та недоторканність. Вона доїхала до свого поверху і вилетіла. Ми йдемо скаржитися на рецепцію, бо я такого ставлення до своїх дітей терпіти не буду", - розповіла Світлицька.

Олена Світлицька / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Така агресія з боку громадянки РФ сталася після того, як вона почула українську мову. Як розповіла Олена, щойно росіянка почула, що вони з доньками з України, почала кипіти від гніву.

"При чому знаєте, чому вона це зробила? Бо одразу почула українську мову. Вона знервована вже така була. У Віри (старша донька акторки - Ред.) ще було намисто жовто-блакитне. Боже, як вони нас ненавидять просто, ви навіть не уявляєте!" - поділилася Світлицька.

Наразі акторка чекає реакції від турецької адміністрації готелю, куди вона вже поскаржилася на поведінку неадекватної жінки з Росії.

Олена Світлицька / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Читайте також: