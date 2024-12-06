Акторка "Оппенгеймера" зробила камінгаут і змінилася до невпізнанності

Американська зірка фільму "Оппенгеймер" Емма Дюмон зробила камінгаут.

Так, у своєму фотоблогу артистка зробила низку змін. Зокрема, у "шапці" профілю вона зазначила, що ідентифікує себе займенниками "вони" та "їх". Крім того, змінила своє ім'я на Нік Дюмон. Після чого фани Дюмон зробили висновок, що вона стала небінарною особою.

До слова, кардинальні зміни у житті зірки вже прокоментував її представник. У коментарі виданню TMZ він зазначив, що акторка дійсно відчула cебе представником небінарної спільноти. Водночас він пояснив, що вони все ще у своїй кар'єрі використовуватимуть звичне для глядачів ім'я Емма Дюмон, а у колі близьких — Нік.

Емма Дюмон

"Вони ідентифікують себе як трансмаскулінну небінарну особу. У кар'єрі вона буде відомою як Емма Дюмон, у колі друзів і родини вони називатимуться Нік", — йдеться у коментарі.

Нагадаємо, в українському шоу-бізнесі свою сексуальну орієнтацію також розкрила донька продюсерки Олени Мозгової. Зоя вперше заявила, що має стосунки з дівчиною. Її зіркова мама нещодавно розповіла, як відреагувала на таку звістку.

Олена Мозгова відреагувала на камінг-аут своєї дочки! – ЖВЛ представляє

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