Акторка Світлицька розсекретила, де та ким працювала до популярності: "Відчула, що деградую"

Знаменитість розкрила, як досягла успіху в акторстві.
Українська акторка Олена Світлицька розповіла про свій кар'єрний шлях.
Зокрема, у фотоблогу артистка поділилася, що першою серйозною її роботою був спів у караоке. Ті часи для Світлицької були складними, але все ж це заняття приносило кошти.
"Насправді, хоч графік був важким, і це не була робота моєї мрії, але це було дуже весело! До мене часто приходили подруги і ми зависали до самого ранку, співаючи улюблені хіти", - пригадала зірка.
Проте знаменитість у певний момент відчула, що застрягла на одному місці й захотіла змін: "Водночас в караоке я почала відчувати, що ніби деградую і це точно не те місце, де я захочу працювати роками і якось розвиватись. Попри те, що я там класно заробляла. У мене були досить високі чайові. Одного разу за ніч заробила вісім тисяч гривень. Але я застрягла в зоні комфорту", - пояснила артистка.
Тож, заглянувши страху у вічі, вона почала шукати нові способи заробітку. І почала регулярно відвідувати кастинги та навчалася. Врешті, це й привело Світлицьку до бажаного результату й омріяного акторства.
"Ходила на всі кастинги, проби, проходила різні навчання, от реально була прям всюди, бо розуміла, якщо стукатись у всі двері, то якісь точно відкриються!", - наголосила акторка.
Нагадаємо, нещодавно Олена Світлицька розлучилася і розкрила, як з колишнім поділила майно та обов’язки виховання дітей. Крім того, відповіла на чутки про роман з актором Цимбалюком.
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