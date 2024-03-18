Акторка Тишкевич шокувала, як у Польщі її обматюкав таксист і погрожував викинути посеред дороги

Артистка розповіла про неприємний інцидент, який з нею трапився дорогою з Варшави до Вроцлава.

Українська акторка Катерина Тишкевич шокувала історією, як у Польщі таксист нахабно та грубо з нею поводився.

У своєму Instagram артистка поділилася, що прямувала з Варшави до Вроцлава, де її мала зустріти подруга. Катерина Тишкевич скористалася послугами служби перевезення, коли водій бере собі пасажирів. Утім, поїздка видалася не з приємних.

"Приїхала вкрай роздовбана стара тачка, на задньому сидінні вже були дві місцеві дівчинки, також пасажирки. Водій неохайний, грубий, майже ногами впихнув мою валізу в салон до дівчат. Ми всі напружені", - пригадала акторка.

Допис Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Вже через півтори години поїздки інші пасажирки почали сперечатися з водієм. Спочатку Катерина вважала, що дівчата обурювалися станом авто, адже воно постійно зупинялося і водій доливав "під капот" якусь незрозумілу рідину. Та згодом акторка зрозуміла, що сварка виникла через неї.

Допис Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Він почав орати і тикати пальцем на мене, там уже пішли зрозумілі мені слова, типу "к*рва українська" та інший мат. Я звернулася до дівчат англійською, вони пояснили, що той неповажно висловився про Україну та особисто про мене, задоволений, що мови я не розумію, і сподівався, що польки розділять його погляди, але вони стали на мій захист", - розповіла акторка.

Допис Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Артистка поділилася, що потім водій взагалі почав їм трьом погрожувати, що викине з авто просто посеред траси. Тож Тишкевич обмінялася з пасажирками контактами і попросила їх далі їхати тихенько, щоб не провокувати таксиста. Врешті вони дісталися місця призначення. Хоча артистка переконана, що могло статися будь-що, адже поляк був дійсно агресивно налаштований і виказував свою ненависть до українців.

Допис Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Ми добралися цілими та неушкодженими. Але могло бути зовсім не так, бо агресія поляка нажахала нас усіх. Він звинувачував мене у всьому. Люта ненависть до українців…" - додала артистка.

Допис Катерини Тишкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповідала про кризи у стосунках із чоловіком, актором Валентином Томусяком. Також артистка ділилася, як вони їх долали.

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