Акторка Тишкевич вимушена з чоловіком виїхати з нещодавно придбаного будинку: "Потрібні грошики"

Знаменитість розповіла, куди поїде її чоловік, а куди вона сама.

Українська акторка Катерина Тишкевич вимушена разом з чоловіком, актором Валентином Томусяком, виїхати з будинку, яке подружжя придбало до початку повномасштабної війни.

Загалом, Катя їде за кордон лікуватися, а от Валентин переїжджає до квартири.

"Чоловік тимчасово переселиться до квартири, а жінка, тобто я, поїде лікувати нерви у тепло", - поділилася акторка.

Катерина Тишкевич і Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Свій приватний будинок подружжя вирішило здати в оренду. Як зізналась Катя, на її лікування потрібні гроші. Роботи в акторів нині немає, а зарплатні чоловіка їм не вистачить.

"Я планую виїхати за кордон і на це потрібні грошики. Робота Валіка в інституті взагалі не вивезе мою поїздку, то було прийняте рішення поки виїхати зі своєї тільки нещодавно придбаної домівки. Повномасштабна внесла багато коректив у наші плани, і у ваші також, я знаю", - поділилася Катя.

Нагадаємо, нещодавно Тишкевич шокувала розповіддю про скандальну режисерку Оксану Байрак, з якою раніше товаришувала. За словами акторки, Байрак на знімальному майданчику заявляла, що хотіла б вийти заміж за Путіна.

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