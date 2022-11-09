Акторка Тишкевич вимушена з чоловіком виїхати з нещодавно придбаного будинку: "Потрібні грошики"

Знаменитість розповіла, куди поїде її чоловік, а куди вона сама.
Українська акторка Катерина Тишкевич вимушена разом з чоловіком, актором Валентином Томусяком, виїхати з будинку, яке подружжя придбало до початку повномасштабної війни.
Загалом, Катя їде за кордон лікуватися, а от Валентин переїжджає до квартири.
"Чоловік тимчасово переселиться до квартири, а жінка, тобто я, поїде лікувати нерви у тепло", - поділилася акторка.
Свій приватний будинок подружжя вирішило здати в оренду. Як зізналась Катя, на її лікування потрібні гроші. Роботи в акторів нині немає, а зарплатні чоловіка їм не вистачить.
"Я планую виїхати за кордон і на це потрібні грошики. Робота Валіка в інституті взагалі не вивезе мою поїздку, то було прийняте рішення поки виїхати зі своєї тільки нещодавно придбаної домівки. Повномасштабна внесла багато коректив у наші плани, і у ваші також, я знаю", - поділилася Катя.
Нагадаємо, нещодавно Тишкевич шокувала розповіддю про скандальну режисерку Оксану Байрак, з якою раніше товаришувала. За словами акторки, Байрак на знімальному майданчику заявляла, що хотіла б вийти заміж за Путіна.
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