Акторка Тишкевич висловилася про скандальну Оксану Байрак: "За Путіна б вийшла заміж"

Українська акторка Катерина Тишкевич близько товаришувала зі скандальною режисеркою Оксаною Байрак, яка має проросійські погляди.

Як пригадала знаменитість, Байрак її шокувала. Катерина не розуміла, що режисерка аж настільки проросійськи налаштована. За словами Тишкевич, Байрак могла на знімальних майданчиках говорити, що вона б вийшла заміж за Путіна. Утім, вони думали завжди, що режисерка жартує.

Оксана Байрак / Фото: instagram.com/ksanabayrak

"Оксана мене здивувала. Чи я була така сліпа, що не бачила, наскільки вона проросійськи налаштована. Були якісь жарти, типу: "За Путіна б я вийшла заміж". Я завжди думала, що вона реально гонить, так не може бути. Вона всім праворуч і ліворуч це говорила, я думала, що це такий невдалий жарт", - пригадала Тишкевич в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Катя розповіла, що ще до початку повномасштабної війни припинила спілкуватися з режисеркою. Після прямих ефірів Байрак, де та відкрито показала свої проросійські погляди, акторка зрозуміла, що вчинила правильно.

"Її прямі ефіри, відверті пропагандистські ефіри, де вона каже про те, як "Україна бомбила Донбас вісім років", про "алею ангелів" і все інше, - за методичкою. Чесно кажучи, останні місяці до початку повномасштабної війни ми майже не спілкувалися, бо мені дуже тяжко давалася ця дружба. Це дружбою, мабуть, і не було, тому що я не впевнена, що Оксана вміє дружити на рівних", - додала зірка.

Оксана Байрак / Фото: instagram.com/ksanabayrak

Катя також прокоментувала, чи зможе Байрак визнати свою помилку та змінити позицію. За словами Тишкевич, цього ніколи не станеться.

"Цього ніколи не станеться. Ми добре знаємо Оксану, цього не станеться. Тому що Оксана завжди права. І визнати свою помилку… Вона цього не зробить", - додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Тишкевич розповіла, як почався її роман з чоловіком Валентином Томусяком. На початку стосунків актор кинув Катю, а вона його за це провчила.

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