Акторка Тишкевич, яка тяжко хворіє, готується до обстеження за кордоном

Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже вісім років страждає від нестерпного головного болю, розповіла, як наразі почувається.

Зірка серіалу "Жіночий лікар" розповіла, що зараз вона майже весь час спить, оскільки їй дуже важко перебувати у свідомості.

Також знаменитість готується до лікування за кордоном. Кошти їй допомогли зібрати небайдужі.

"Багато хто відмовляє їхати до Німеччини з моєю проблемою. Кажуть, що найкращими в Європі з питань головного болю, є центр в Данії. Закидували їх дзвінками та листами останній тиждень. Сьогодні відповіли, що лист очікування на прийом до них - 2 роки. Пояснили ситуацію, розказали про вас і наш збір. Обіцяли найближчим часом розглянути заявку, передивитись всі обстеження і призначити дату консультації. Кажуть про три тижні, але кібератака від українців мабуть прискорить і цей термін. Тож ми з мамою готові вирушати в дорогу в будь-який день", – розповіла вона.

Катерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Катерина також наголосила, що всі зібрані гроші будуть витрачені виключно на діагностику та лікування. Акторка пообіцяла надала користувачам усі звіти.

Нагадаємо, раніше Катерина Тишкевич розповіла прихильникам, що з нею відбувається. За 8 років лікарі так і не змогли встановити діагноз. Від початку війни хвороба Тишкевич почала прогресувати. Стан акторки погіршився, і вона припинила вставати з ліжка. Ліки, які раніше допомагали Катерині, припинили діяти.

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