Акторка Валерія Ходос розповіла про постійну боротьбу із зайвою вагою: "Неприємно і дискомфортно"

Українська акторка Валерія Ходос зізналась, що все життя боролася із зайвою вагою.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість поділилася, що постійно намагалася позбутися кілограмів. Ходос сиділа на дієтах та займалася спортом. Щоправда, фізичні тренування, на думку артистки, працювали не так, як вона хотіла. Зокрема, Ходос замість того, аби схуднути, набирала м'язову масу.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Все життя я боролася із зайвою вагою. Кадр ще й додає плюс п'ять кіло. З моїми щоками в кадрі я завжди пончик. Це неприємно і дискомфортно, ти себе постійно в чомусь обмежуєш. І спорт, і їжа…Ваги мене дуже демотивували, бо можна худнути, а вага може зростати, бо м'язи з'являються. Я ще маю таку особливість, я дуже люблю сильні тренування. Коли я займалася без тренера, я робила собі гірше. У мене м'язи росли", - поділилася акторка.

Нині Валерія Ходос переконана, що в її організмі щось змінилося, і вона стала значно худішою. Щоправда, акторка й надалі займається спортом, але вже з тренером. Також артистка обмежує себе в їжі: не їсть м'яса та риби і майже не вживає солодкого.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Зараз щось змінилося в організмі. Я сама бачу, що я зменшилася. Тоді я могла добитися такої форми дієтами, обмеженнями. Багато треба було чого робити. А зараз – ні. Зараз спорт обов'язково. Я не їм м'яса, риби, обмежую солодке. Зараз я нарешті собі подобаюся", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, раніше Валерія Ходос розповіла про своє особисте життя та про те, чи планує вийти заміж.

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