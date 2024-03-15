Акторка Валерія Ходос шокувала причиною, чому пішла з Молодого театру

Українська акторка Валерія Ходос вперше зізналась, як не з власного бажання покинула Молодий театр.

Артистка тривалий час грала у Молодому театрі, де в неї було чимало вистав. Коли з'явилося нове керівництво, у Ходос і далі були ролі. Утім, як розповіла акторка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", їй таки довелося піти і не з власного бажання. Річ у тім, що з Ходос не підписали контракт, аби вона продовжила працювати.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Після того, як Станіслав Анатолійович пішов, у мене були все одно ролі з новим керівництвом. Потім у мене був період, коли я сильно захворіла, пішла на лікарняний, повернулася і сказала, що мені треба почати з якоїсь легкої вистави, щоб відчути, чи можу працювати. Зі мною не перепідписали договір. Я знала, що треба було перепідписувати, а мені не зателефонували. А я така горда. Я була ведучою акторкою Молодого театру. Я ніколи не буду проситися", — поділилася артистка.

Акторка зізналась, що спочатку їй було тяжко, що довелося покинути сцену Молодого театру. Та Ходос підтримав приятель, який знайшов потрібні слова, аби її втішити.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Було тяжко, можливо, декілька місяців. Але у мене тоді був дуже близький друг, актор цього ж театру. Він сказав: "Ти пішла як зірка, це треба витримати і триматися своєї позиції". Треба бути там, де тебе цінують", — пригадала артистка.

Валерія Ходос зізнається, що нині не тримає образу на художнього керівника театру Андрія Білоуса. Також акторка говорить, що на сцену Молодого театру не планує повертатися. За словами артистки, їй набагато зручніше зніматися у кіно та працювати в акторській школі.

Валерія Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Ні! Я зустріла його помічницю, вона сказала якусь таку фразу: "Ну, поображалась і давай повертайся!". Це зі мною не перепідписали контракт! Я не ображалась. Я прийшла працювати, у мене купа вистав було. Це було ще однією крапелькою того, що я маю бути там, де точно знають мені ціну. Не хочу повертатися. Я відчула, що таке бути вільною людиною, планувати свій графік, не залежати від репертуару", — поділилася Ходос.

Зазначимо, Валерія Ходос від 2009 року була акторкою Молодого театру. Однак 2015 року артистка неочікувано покинула театральну трупу.

Нагадаємо, раніше Валерія Ходос згадала, як одного разу оголилася на сцені театру та розповіла про свої емоції.

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