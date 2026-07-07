Акторка Вікторія Білан несподівано потрапила до лікарні й показалася на пункції

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

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Українська акторка Вікторія Білан неабияк стривожила прихильників, повідомивши про проблеми зі здоров'ям.

У своєму фотоблогу артистка опублікувала кадр із лікарні. На фото видно, що Вікторія перебуває в маніпуляційному кабінеті, де медики під контролем УЗД проводять їй пункцію колінного суглоба. Причини, через які знадобилося втручання, акторка поки не розкриває.

Попри це, Білан не залишилася без підтримки. Просто з лікарняної кушетки вона коротко звернулася до всіх, хто нині поруч із нею у непростий період.

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«Дякую всім, хто поруч», — лаконічно написала акторка, не приховуючи смутку.

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Цікаво, що ще кілька днів тому Вікторія активно ділилася кадрами зі знімального майданчика та показувала, як проводить час із колегами на роботі. Тож новина про її госпіталізацію стала несподіванкою для шанувальників.

Зазначимо, останнім часом особисте життя акторки також перебуває в центрі уваги. Після розриву з актором і військовослужбовцем Володимиром Ращуком між колишнім подружжям неодноразово виникали публічні суперечки, зокрема щодо спільного сина Яреми. Водночас нещодавно Ращук привітав хлопчика з дев'яти місяцями життя і поділився спільним фото.

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