Акторка Віра Фарміга увімкнула на концерті сигнал повітряної тривоги та вигукнула "Слава Україні"

Також знаменитість закликала протестувати проти позиції політиків, які підтримують війну в Україні.

Відома голлівудська акторка, яка має українське коріння, Віра Фарміга вчергове підтримала Україну.

Так, у знаменитості був концерт в Рок Академії у Нью-Йорку. Зірка не могла виступити, не сказавши жодного слова про Україну. Віра увімкнула сигнал повітряної тривоги, який українцям через Росію доводиться чути вже протягом дев'яти місяців.

Також акторка закликала протестувати проти політиків, які підтримують або виправдовують дії країни-агресорки.

"Ми проти політиків, що підтримують війну! Ми будемо протестувати! Будемо протестувати!" – висловилася Віра.

У кінці своєї промови знаменитість вигукнула українською патріотичне гасло: "Слава Україні!".

Зазначимо, від початку повномасштабної війни чимало світових знаменитостей підтримують українців, які героїчно захищають свою країну від окупантів. Нещодавно легендарний Род Стюарт вирішив розпочати свій тур Великою Британією з підтримки України.

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