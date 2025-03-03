Акторка Віра Кобзар приголомшила, як через зовнішній вигляд її не брали зніматися в кіно

Українська акторка театру та кіно Віра Кобзар здивувала, як через зовнішній вигляд її не брали зніматися в кіно.

Зірка серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" вміло балансує між театральною сценою, кінозніманнями та реальним життям. Її акторські проєкти розписані на два роки вперед. Щоправда, і вона зіштовхується з несподіваними викликами в індустрії.

Неперевершеній Вірі Кобзар 45 років, і саме через надто молодий вигляд на свій вік їй відмовили одразу в двох повнометражних проєктах. Яких саме - акторка не розсекречує.

"Я записувала проби, велися перемовини. І через прекрасну генетику, гарний зовнішній вигляд і молодість у 45 з гаком я не знімаюся. Я ж не винна, що маю такий вигляд у цьому віці", – розповіла Віра Кобзар у програмі "Ближче до зірок".

Віра Кобзар

Не виняток, що на такий розкішний вигляд акторку надихає нове кохання. Чотири роки тому вона розлучилася з чоловіком Олександром Кобзарем після 20-річного шлюбу і про особисте життя відтоді не говорить. Але команді "Ближче до зірок" натякнула – більше не самотня: "Я щаслива людина. Я маю всього і достатньо, аби бути щасливою".

Цікаво, що попри всі відмови, знімань зірці не бракує. Вже сьогодні, о 22:00, на телеканалі ТЕТ стартує довгоочікуване продовження комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 3", де Віра Кобзар зіграла маму головної героїні Юлі. У третьому сезоні емоцій, а з ними й конфліктів між персонажами стане ще більше, адже Юля та Рома нарешті потішать новиною про поповнення. В очікуванні первістка подружжя відкриє власний бізнес, а їхні батьки розпочнуть змагання за звання кращого дідуся та бабусі.

Постер серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас"

Як улюблені герої минатимуть випробування вагітністю, дивіться у прем'єрних серіях картини "Ромео і Джульєтта з Черкас 3" від понеділка по четвер, о 22:00, на телеканалі ТЕТ.

Нагадаємо, нещодавно Віра Кобзар розповіла, як від рідних приховувала вагітність. Артистка пояснила, чому це робила.

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