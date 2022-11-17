Акторка Віталіна Біблів про родичку в РФ, яка мешкала на Київщині: "Вона написала, що Маріуполь – постановка"

Відома українська акторка Віталіна Біблів розповіла про свою родичку з Росії, яка колись жила у Василькові на Київщині, а нині у Москві.

Артистка поділилася, що її гумористичний образ баби Наташі, який вона створила на початку повномасштабної війни, аби підтримати дух українців, не оцінила батькова хрещениця, яка мешкає в російській столиці. Про це Віталіна розповіла у програмі ЖВЛ.

У своїх скетчах Біблів жартує про москалів, що зачепило "руську душу" родички:

"Її це дуже обурило і вона мені написала дуже величезне повідомлення: "А чому ж ти не пишеш, що у вас президент наркоман?", "А чому ти не пишеш, що це постановка в Маріуполі? Ця ваша театральна постановка". І я зрозуміла, що там уже настільки все промите, що навіть якщо я буду пояснювати, витрачати свої нерви… Я просто написала, що я бажаю, щоб твоя дитина ніколи не знала, що таке рости без мами, без ручок", - розповіла Біблів.

ВІТАЛІНА БІБЛІВ: "33 дні від дня народження це дуже мало, а 33 дні у бомбосховищі це дуже багато"

Акторка переконана, після усіх жахіть, що росіяни зробили в Україні, примирення з цим народом буде неможливим ще багато років навіть після нашої перемоги. Біблів також для себе вирішила більше не брати участі у проєктах, де працюють росіяни. І не важливо – в кадрі чи ні.

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