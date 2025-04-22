Акторка Віталіна Біблів шокувала відео, яке записала в окупації на випадок смерті

Віталіна Біблів

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Зірка серіалу "Будиночок на щастя", акторка Віталіна Біблів, яка нещодавно вперше вийшла заміж, пригадала своє життя в окупації, коли прощалася з життям.

Так, артистка застала повномасштабне вторгнення на Київщині, яку згодом окупували росіяни. У нестерпних умовах і під постійними обстрілами Біблів була понад місяць. За словами зірки, інколи її страх сягав такого максимуму, що вона замислювалася про те, що може померти від рук окупантів. Тоді ж Віталіна записала відеозаповіт, в якому висловила свою любов до найближчих і просила про особливі ритуали поховання.

Кадр з відеозаповіту Віталіни Біблів

Зокрема, заповіла про нестандартну церемонію прощання, на якій всі мають бути щасливими. У зверненні вона також додала, що хоче бути похованою у жовтому костюмі. За словами Біблів, вона ніколи не боялася смерті. Натомість завжди хвилюється за близьких.

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"Абсолютно спокійно ставлюся до своєї смерті. У мене більше страху за кохану людину, батьків, родичів, хрещеників, яких 11 — за них хвилююся. Після того, як казали, що "звільнили Київську область", я записувала прощальне відео. Я казала, що "у нас відбувається такий п*зд*ць, але раптом що — одягти мене в жовтий костюм, не плакати та ввімкнути веселу музику, хохотати", — приголомшила зірка в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина шокувала, як опинилася під обстрілом в Одесі, де знімалася у новій картині.