Акторка Віталіна Біблів шокувала, як її родичі з Росії підтримують війну: "Мене назвали нацисткою"

Відома українська акторка Віталіна Біблів розповіла про своїх родичів, які живуть в Росії та підтримують війну в Україні.

Нині артистка з ними не спілкується. Проте, на початку повномасштабної війни знаменитість намагалася їм донести правду та пояснити, що насправді відбувається в Україні. Натомість родичі Біблів повірили російській пропаганді. Рідні акторки з РФ переконані, що в Бучі "була постановка", а в Маріуполі "грали актори". Тим часом саму Біблів родичі назвали "нацисткою".

"Я з ними не спілкуюся: там бетонний дах! І хоч би що я розповідала, відповідають: це все Америка. Росія, мовляв, не винна. Після того, як мені сказали, що в Бучі була постановка, а в Маріуполі грали актори, не хочу навіть говорити про них. Я вже розповідала, що мене назвали рідні з Москви нацисткою", - розповіла артистка в інтерв'ю Obozrevatel.

Віталіна Біблів / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Найбільше Біблів засмутило те, що родичі приїжджали до неї до України та бачили, що тут насправді відбувається. Всі намагання переконати рідних артистка полишила. За словами акторки, в них є можливість дізнатися правду, однак вони нею не користуються, а сліпо вірять пропаганді.

"До війни ми їздили в гості одне до одного… Є афоризм, мені дуже подобається: "Можна віслюка підвести до води, але пити він буде сам". Ми ж живемо не в Радянському Союзі, де два канали телебачення. У всьому можна розібратися, якщо захотіти", - додала акторка.

Віталіна Біблів / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Нагадаємо, тим часом росіяни, які не підтримують війну, виїжджають з РФ. Зокрема, акторка Катерина Кузнєцова розповіла про свого чоловіка з Росії. За її словами, Максим не лише не підтримав війну, а й хоче змінити російське громадянство на українське.

Читайте також: