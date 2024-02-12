Акторка Віталіна Біблів зі сльозами на очах розповіла про родичів в окупації на Херсонщині

Відома українська акторка Віталіна Біблів, яку родичі з Росії називають "нацисткою", розповіла про близьких, які наразі перебувають на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

Так, тітка й дядько Віталіни наразі перебувають у селищі Велика Лепетиха, яке знаходиться на лівому березі Каховського водосховища. До слова, російські окупанти досі тримають контроль над низкою населених пунктів на лівобережній частині Херсонщини. За словами Біблів, її рідні перебувають в окупації вже більше року, а останній період і зовсім не виходять на зв'язок:

"У мене тьотя й дядя в окупації вже більше року. Велика Лепетиха Херсонської області. З ними немає зв’язку вже майже два тижні. Ми не знаємо, як вони й що вони", - зі сльозами розповіла Віталіна в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Віталіна Біблів

Також акторка зазначила, що обірвала усі зв'язки з родичами, що проживають у країні-агресорці та для неї не існує "хороших росіян":

"Одна виїхала з Росії, я досі з нею спілкуюся. З іншими (росіянами – прим. ред.) я припинила. Про що можна говорити. Так, у нас було прекрасне минуле, але таке сьогодення. Для мене немає "хороших росіян", - наголосила знаменитість.

Нагадаємо, раніше Віталіна Біблів змінила своє ім'я та прізвище й назвала причину такого рішення.

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