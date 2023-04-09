Акторка вітчизняного дубляжу "порвала" українською озвучкою ганебного інтерв'ю Ані Лорак: "Я обісралась"

Українська акторка і дикторка Катерина Сергеєва підняла настрій співвітчизникам своєю версією ганебного інтерв'ю співачки-зрадниці Ані Лорак російській журналістці.

На сторінці в Instagram Сергеєва розмістила дубляжну пародію на цю дивну розмову, у якій Лорак назвала війну "сталося те, що сталося", що її "вижили" з України через політичні дії, а путініст Філіп Кіркоров став її старшим братом.

У своїй пародії Сергеєва майстерно передала міміку скандальної артистки. "Лорак" вустами Сергеєвої українською мовою розповіла, як насправді минув для неї останній рік, протягом якого вона мовчала:

"Тобто я пропала на рік? Я не пропала. Я цілий рік стукала камінцем в стіну. Блін, це такі відчуття! А потім я плакала і ригала. Ось так. Потім я зрозуміла, що треба чимось займатись і згадала, що нікому не потрібна. І, о боже, у мене почалася істерика, а потім мені зробили декілька уколів і стало все добре. Але я так само не можу назвати війну війною. Я й до сьогодні говорю "трапилось, що трапилось". Адже, я жінка, я дівчинка. І коли трапилось те, що трапилось, це був шок. Мені почали всі писати, питати мене, де я, що я. Коротше, я обісралась від страху. Я почала бухати, потім така – ве. Потім знову ці припадки, типу ж я українка, як я можу. Я така: "Україна – це чудово", але гроші! Гроші для мене ніколи, знаєте, не пахли і не пахнуть", - "сказала" Лорак у версії інтерв'ю від Сергеєвої.

Цікаво, що акторка дубляжу також озвучила й російську журналістку. Підписники Катерини залишилися у захваті від її майстерності: "Це геніально!", "Катя, це хіт! Ведучу ти удєлала", "не можу вирішити, хто краще – Лорак чи ведуча", "нарешті сказала правду!", "Це геніально! Єдине інтерв'ю з Лорак, яке можна дивитись навіть на повторі".

Нагадаємо, раніше свою версію інтерв'ю Ані Лорак з російською журналісткою показав шоумен Анатолій Анатоліч. Він замість артистки-зрадниці "відповів" на запитання журналістки.

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