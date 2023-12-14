Акторка, яка звинуватила Жерара Депардьє у сексуальних домаганнях, вчинила самогубство

Французька акторка Еммануель Дебевер, яка 2019 року розповіла про пережите сексуальне домагання з боку скандального французького актора Жерара Депардьє, вчинила самогубство.

Про це пише видання The Hollywood Reporter. 60-річна Еммануель пішла з життя 7 грудня. Вона стрибнула в річку Сену. Акторка наклала на себе руки після того, як на телебаченні показали документальний фільм-розслідування про звинувачення Жерара Депардьє у сексуальних домаганнях та зґвалтуваннях.

У стрічці також показували свідчення акторки, яка стверджувала, що стала жертвою домагань. 2019 року Дебевер розповідала, що пережила насильство з боку Депардьє під час знімань фільму "Дантон", який вийшов на екрани 1982 року. Акторка тоді писала, що скандальний артист засунув руку їй під спідницю та намагався облапати, коли вони їхали разом на знімальний майданчик. Дебевер ділилася, що змогла відповісти Депардьє та не дозволила статися найгіршому.

Еммануель Дебевер писала про Жерара Депардьє

"Це чудовисько дозволило собі вдосталь насолодитися під час знімань, скориставшись безлюдністю у вагоні. Він засунув свою жирну лапу під мою спідницю, щоб, за його словами, "мені стало легше"… Я не дозволила цьому статися", - писала 2019 року акторка.

Нагадаємо, вперше скандального Жерара Депардьє звинуватили в зґвалтуванні 2018 року, щоправда, тоді прокуратура закрила справу через відсутність достатніх доказів. Але вже у вересні акторка Шарлотта Арнольд подала до прокуратури повторні звинувачення. Станом на весну 2023 року 13 жінок висунули проти Жерара Депардьє звинувачення, однак лише троє з них подали заяву до поліції.

Жерар Депардьє / Фото: Associated Press

Сам скандальний актор всі звинувачення заперечує. Він підтвердив, що інтим між ними дійсно був, однак переконує, що лише за взаємною згодою.

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