Акторка з фільму "Легковажна Я" Аманда Байнс голяка пройшлася вулицею та потрапила до психлікарні

Американська акторка Аманда Байнс, яка відома за роллю у фільмі "Легковажна Я", потрапила до психлікарні.

Як пише видання TMZ, очевидці побачили знаменитість, коли та блукала неподалік центру Лос-Анджелеса голяка. Вона стверджувала, що має проблеми з психологічним здоров'ям. Після цього Аманда звернулася за допомогою, та її відвезли до найближчого поліцейського відділення, а звідти акторку доправили до психіатричної лікарні.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Інсайдер розповів, що сама Байнс не постраждала. Наразі вона перебуває на лікуванні у психлікарні, де отримує відповідну допомогу.

Наречений Аманди вже прокоментував інцидент виданню Page Six. За його словами, вона припинили приймати ліки, які допомагали їй покращувати психологічний стан.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Зазначимо, Аманда Байнс – американська акторка. Знаменитість була неабияк популярною на початку 2000-х років. Утім її кар'єра пішла на спад після того, як вона почала зловживати алкоголем та наркотичними речовинами. 2013 року мама Аманди стала її опікуном, адже у неї діагностували біполярний розлад. 2014 року акторка перебувала на лікуванні у психіатричній лікарні. Майже рік тому суд офіційно звільнив знаменитість від опікунства.

Нагадаємо, нещодавно рідні виконавиці Брітні Спірс розповіли, що переймаються через її психологічний стан. За їхніми словами, артистка припинила контролювати себе та приймати ліки, які їй призначив спеціаліст.

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