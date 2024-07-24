Зірка фільму "Легковажна Я" Аманда Байнс шокувала зовнішнім виглядом: що сталося з акторкою

Американська акторка Аманда Байнс, яка відома за роллю у фільмі "Легковажна Я", шокувала кардинальними змінами у зовнішньому вигляді.

Так, у 2000-х роках артистка була шалено популярною. Однак, від 2010 року вона припинила зніматися в кіно. Проте, у Байнс залишилася армія прихильників, які не на жарт б'ють на сполох та хвилюються за неї.

Аманда Байнс

Річ у тім, що акторка останнім часом змінилася до невпізнанності та просто шокує зовнішнім виглядом. Аманда Байнс пофарбувала волосся в чорний колір, намалювала широкі брови на пів лоба та зробила татуювання на щоці у вигляді сердечка.

Аманда Байнс

До слова, на зовнішність артистки та стан в цілому негативно вплинули наркотичні речовини та алкоголь, до яких вона пристрастилася ще наприкінці 2000-х років. Саме через це її припинили кликати зніматися в проєктах. Акторка дедалі частіше ставала учасницею різних скандалів.

Аманда Байнс

Восени 2014 року Аманда Байнс почала лікуватися в психіатричній клініці, куди її примусово госпіталізували після того, як діагностували біполярний розлад. Лікування пішло артистці на користь. Однак вже в березні 2023 року стан знаменитості погіршився. Вона знову потрапила до психіатричної лікарні після того, як повністю оголеною блукала вулицями Лос-Анджелеса. Колишній хлопець Байнс заявляв, що це сталося через те, що вона відмовилася вживати приписані їй ліки.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Зазначимо, у дитинстві Аманді Байнс довелося працювати зі скандальним продюсером Деном Шнайдером. Артистка разом з іншими акторками заявляла, що на знімальному майданчику панувала токсична та аб'юзивна атмосфера. Згодом, а саме 2010 року, Байнс шокувала зізнанням. Акторка, коли перебувала на реабілітації, вела таємний акаунт у Twitter під псевдонімом Ешлі Бенкс. Там знаменитість опублікувала тривожні дописи. Зокрема, вона натякнула, що у 13 років стала жертвою сексуального насильства на знімальному майданчику, внаслідок якого зробила аборт. Користувачі припускали, що Байнс мала на увазі скандального продюсера Дена Шнайдера, довкола якого виникали секс-скандали. Окрім того, акторці було саме 13 років, коли вона почала працювали зі Шнайдером.

Ден Шнайдер / Фото: Associated Press

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