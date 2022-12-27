Акторка з "Гри престолів" Чаплін підтримала росіян та закликала припинити "ідеологічну війну з РФ"

Тим часом повномасштабне вторгнення Росії в Україну акторка назвала "цими обставинами".

Онука комедійного актора Чарлі Чапліна – акторка Уна Чаплін – після 10-ти місяців війни в Україні неочікувано вирішила підтримати росіян.

Зокрема, знаменитість зіграла одну з ролей у серіалі від Netflix "Зрада". У стрічці росіян зобразили як головних антигероїв. Утім, це не сподобалося Уні, і вона встала на захист образу жителів РФ у кінокартинах.

"Я так втомилася від того, що росіяни – погані хлопці. Навіть не можу описати. Може нарешті хтось придумає кращий стереотип, з яким можна було б працювати", - прокоментувала Уна в інтерв'ю Independent.

Уна Чаплін / Фото: Associated Press

Акторка також додала, що нові епізоди із росіянами, додавали у серіал вже під час знімань. Знаменитість пов'язала це з війною в Україні. Щоправда, повномасштабне вторгнення Росії акторка назвала "цими обставинами".

"Буде чудово, коли ідеологічна війна, яку ми ведемо з Росією, залишиться у минулому", - додала Уна.

Зазначимо, Уна Чаплін – популярна акторка. Вона стала відомою завдяки ролям у таких стрічках, як "Гра престолів", "Шерлок", "Аватар" та інші.

Уна Чаплін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, чимало світових знаменитостей підтримують Україну у цій кровавій війні, що розв'язала Росія. Зокрема, Бен Стіллер, який приїжджав до Київської області, заявив, якби інші бачили на власні очі всі ті жахіття, що чинять росіяни, то одразу б кинулися допомагати Україні.

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