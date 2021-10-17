Акторка "Жіночого Кварталу" поділилася, як співала в одному хорі із солісткою гурту Go_A

Ірина Гатун та Катерина Павленко співали разом у дитячому хорі.

Акторка "Жіночого Кварталу" Ірина Гатун пригадала, як співала в одному хорі із фронтвумен гурту Go_A Катериною Павленко.

У програмі "Світське життя" гумористка поділилася, що вони разом займалися вокалом у дитячому хорі.

"Дитячий був хор "Червона калинонька" і ми з Катею там співали. Ми зустрілись уже після "Євробачення", звичайно ж вона мене пам'ятає, ми спілкуємось в силу можливості вільного часу на даний момент, але так. От якщо ми ходили разом на гурток – я ходила, а вона співала", – пригадала Ірина.

Ірина Гатун / instagram.com/irina_gatun

Також Гатун розсекретила, як планувала святкувати день народження. 30 вересня акторці виповнилося 34 роки. На момент знімання випуску, вона розповіла, що на цей день припав останній день знімання нового фільму. Тому іменинниця збиралася об'єднати два свята із командою.

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