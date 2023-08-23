Акторки, які поголилися налисо заради ролі в кіно: шокувальні кадри до та після

Не для всіх артисток такі зміни далися легко.

Голлівудські актори заради ролі у фільмі погоджуються на різні експерименти в зовнішньому вигляді.

Так, знаменитості, щоб успішно втілити на екранах свого персонажа, можуть кардинально набирати і скидати вагу, фарбувати волосся в різні кольори або ж взагалі позбуватися його.

Деякі акторки навіть наважуються поголити голову. Хоча не для всіх із них цей крок дається легко.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про голлівудських акторок, які заради ролі в кіно погодилися поголитися налисо.

Наталі Портман

Американська акторка наважилася на кардинальні зміни в зовнішності 2005 року заради ролі у фільмі "V означає Вендетта", де вона втілила на екранах журналістку Іві Гаммонд. Портман сіла на сувору дієту та майже не вилазила зі спортзалу. Ба більше, акторка заради ролі без докорів сумління попрощалася з довгим волоссям і зголила його.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Шарліз Терон

Акторка наважилася поголити голову заради знімань у фільмі "Шалений Макс: Дорога гніву" 2015 року. Вона спочатку приховувала, що позбулася своїх локонів. Однак після завершення знімань знаменитість не квапилась повертати попередню довжину волосся, адже зізналася, що так їй подобається набагато більше.

Шарліз Терон

Тільда Свінтон

Британська акторка поголила голову заради знімань у фільмі "Доктор Стрендж" 2016 року. Знаменитість була переконана, що саме такий вигляд має мати її персонажка, тож швидко погодилася на прохання продюсерів попрощатися зі своїм волоссям.

Тільда Свінтон

Кара Делевінь

Англійська акторка й модель наважилася на кардинальні зміни в зовнішності заради ролі у фільмі "Життя за рік", прем'єра якого відбулася 2020 року. На екрані Делевінь втілила дівчину Ізабель, яка бореться з раком. Задля ролі Карі довелося поголити голову. Знаменитість залюбки пішла на такі кардинальні зміни, адже казала, що завжди мріяла це зробити, однак робота моделлю не давала такої змоги.

Кара Делевінь

Енн Гетевей

Американській акторці не треба було повністю голитися, а от зробити стрижку "під хлопчика" на прохання продюсерів заради ролі у фільмі "Знедолені" 2012 року таки довелося. Як казала сама Енн, їй було боляче прощатися зі своїм волоссям, вона не хотіла його зістригати. Знаменитість соромилася виходити на публіку та ховала голову. Однак такі жертви виявилися не марними. За роботу у фільмі "Знедолені" акторка отримала омріяний "Оскар".

Енн Гетевей

Демі Мур

Демі Мур була однією з перших голлівудських акторок, які наважилися заради ролі в кіно поголити голову. Знаменитість розпрощалася зі своїм довгим волоссям для фільму "Солдат Джейн" 1997 року. Хоча стрічка зібрала мало касових зборів і була неоднозначно сприйнята критиками, та для Демі Мур стала квитком до Голлівуда. Чимало продюсерів і режисерів були захоплені роботою й рішучістю акторки повністю віддаватися ролі.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Крістен Стюарт

Американська акторка наважилася зістригти волосся заради ролі у фільмі "Під водою", прем'єра якого відбулася 2020 року. Режисер стрічки запропонував Стюарт змінити зачіску, адже це доповнило б характер її героїні. Хоч стригтися було необов'язково, акторка залюбки погодилася.

Крістен Стюарт

Кейт Бланшетт

Австралійська акторка попрощалася зі своїм білявим волоссям заради ролі у фільмі "Рай", прем'єра якого відбулася 2002 року. Наважитися на такі зміни Кейт було нескладно. Ба більше, після виходу фільму акторка казала, що бути голомозою їй сподобалося.

Кейт Бланшетт

Читайте також: