Акторське подружжя Рудинських про роботу театру Франка під час війни: "Глядач хоче життя, хоче відволіктися"

Відоме акторське подружжя Олександр та Марія Рудинські після початку повномасштабного вторгнення РФ до України залишились вдома.

Артисти продовжили працювати у театрі імені Івана Франка у Києві, про що розповіли у студії "Сніданку. Вихідний".

Як поділилися актори, театр функціонує і навіть можна подивитися нову виставу "Калігула". На запитання, як театр продовжує працювати попри відключення світла, Олександр Рудинський відповів:

"Ми працюємо біля адміністрації президента… Але все одно днями скасували виставу, коли обстріли були. Вперше за цей час прогін вистави був, ми на сцені всі. Просто вимикається світло, потім одразу вмикається. Нам кажуть, що перебої зі світлом, краще не грати", - поділився артист.

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За словами акторського подружжя, під час війни глядач став більш уважним та зацікавленим. На всі вистави, каже Рудинський, завжди розпродані квитки і повний аншлаг у залі.

"Парадокс в тому, що глядачу будь-який зараз дай матеріал, він все одно… От комедію ми грали, виставі вже 20 років, але аншлаг. Всі кричать: "браво". А потім приходять на якусь трагедію, приміром, Шекспіра, навіть на "Коріолан", або на "Калігулу" і сприймають так само. Набагато більше відгуків почали писати після вистав", - поділився актор.

Своєю чергою, Марія Рудинська припустила, чому у людей під час війни збільшився інтерес до вистав:

"Люди хочуть життя. Вони хочуть відволікатися. Люди йдуть до театру, вони намагаються зануритися трошки в інше життя і просто видихнути. Мені здається, аудиторія стала ще більше любити театр. Це можливість сходити, немає обстрілів, є світло. Клас, можемо жити. Глядачі стали занурюватися у культуру, яка об'єднує. Люди йдуть до театру, вони разом щось переживають, вони відчувають, що вони не самі", - прокоментувала артистка.

Зазначимо, що Олександр Рудинський зірка серіалу "Перші ластівки", фільми "Бурштинові копи", "Найкращі вихідні", "Носоріг" Олега Сенцова. З дружиною Марією вони разом працюють в київському театрі Франка, облаштовують дім у Борисполі та виховують дворічного сина Петра.

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