Акторці з серіалу "Спіймати Кайдаша" необхідна термінова операція

Любов Колесникова / © teatr.cn.ua

Акторка з комедійного серіалу "Спіймати Кайдаша", заслужена артистка України Любов Колесникова потребує термінової операції.

Про це повідомила режисерка та сценаристка Наталка Ворожбит у своєму Facebook. Вона написала, що в Любові Колесникової проблеми зі здоров'ям. Акторка втратила зір на одне око та вже майже не бачить на інше. Через це артистка наразі не може працювати. І це при тому, що Любов Колесникова опікується онуком з особливостями.

"Станом на сьогодні Любов Степанівна не може працювати, бо не бачить одним оком, на другому теж майже втратила зір, потрібна операція", - написала Наталка Ворожбит.

Любов Колесникова / © teatr.cn.ua

Любові Колесниковій потрібна операція, аби повернути втрачений зір. Лише після хірургічного втручання акторка зможе повернутися до роботи та продовжить виховувати онука. Тож, Наталка Ворожбит просить небайдужих допомогти зібрати артистці кошти не лікування.

Зазначимо, Любов Колесникова зіграла в серіалі "Спіймати Кайдаша" роль Палажки – баби Тетяни. 2018 року акторка стала заслуженою артисткою України завдяки грі у виставі "Вій. Докудрама". На сцені вона втілила роль баби Соньки.