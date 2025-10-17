Аль Пачіно висловився про смерть Даян Кітон, з якою крутив роман понад 50 років тому

Аль Пачіно і Даян Кітон / © Associated Press

Легендарний актор Легендарний актор Аль Пачіно вперше публічно прокоментував смерть своєї колишньої коханої та партнерки по «Хрещеному батьку» — Даян Кітон.

Їхня історія кохання розпочалася ще 1970-х на знімальному майданчику культового фільму Френсіса Форда Копполи, де вони зіграли Майкла та Кей Корлеоне. Їхні почуття не закінчилися з останнім дублем. Пара не раз сходилася й розходилася. Останній розділ їхнього роману завершився після виходу третьої частини саги 1990 року.

Через тиждень після того, як світ дізнався про смерть Даян Кітон у віці 79 років через ускладнення від пневмонії, Пачіно дав зворушливий коментар для видання Deadline. Актор зізнався, що втрата сколихнула його, адже акторка була для нього взірцем таланту та «життя на повну». Тим не менш, попри сумну звістку, Пачіно пообіцяв «завжди носити у своєму серці» Кітон.

Аль Пачіно і Даян Кітон / © Associated Press

«Мене глибоко вразила звістка про смерть Даян. Коли я почув це, мені просто забракло повітря. Вона була не лише моєю партнеркою на екрані — вона була моїм другом, натхненням і тим світлом, яке залишилося навіть після того, як наші шляхи розійшлися. Минуло багато років, але спогади про неї повернулися з неймовірною силою — болісною й водночас ніжною. Усе, до чого торкалася, оживало. Вона могла одночасно бути блискавкою й ніжністю, ураганом і спокоєм. На екрані вона сяяла, а в житті — надихала. Такі люди не зникають — вони залишаються у пам’яті, у серцях, у кожній історії, якої торкнулися», — розчулив актор.

Зазначимо, що Даян Кітон померла 11 жовтня на 80-му році життя. Легендарна акторка відійшла у вічність в одній із клінік Лос-Анджелеса, США. По собі зірка лишила яскраву творчу спадщину й десятки культових ролей, які назавжди змінили уявлення про жіночий образ у кіно.

