85-річний Аль Пачіно замилував появою на червоному хіднику з дітьми: який вигляд має родина актора

Легендарний актор на прем’єрі фільму доньки Джулі позував для фото з нею та близнюками Антоном й Олівією.

Аль Пачіно

Аль Пачіно / © Associated Press

Легендарний американський актор Аль Пачіно вирішив провести сімейний вечір у незвичному форматі: він відвідав прем’єру режисерського дебюту своєї доньки Джулі Пачіно.

85-річна зірка рідко з’являється на публіці з усіма дітьми, але на прем’єру фільму «Я живу тут і зараз», яка відбулася у престижному кінотеатрі «Aero Theater» у Санта-Моніці, Каліфорнія, у четвер, 12 березня, вони з’явилися у повному сімейному складі, як повідомляє видання People.

Актор позував для червоного хідника разом із 36-річною Джулі та 25-річними близнюками Антоном й Олівією — на фото всі четверо тримають пальці у формі «миру» і щиро усміхаються камері.

Аль Пачіно з дітьми / © Getty Images

Особливу увагу привертає теплий кадр Аль Пачіно з донькою — Джулі обіймає батька, а він у своїх фірмових авіаторах посміхається. Аль Пачіно має також дворічного сина Романа від молодої обраниці Нур Альфаллах. Про стосунки з малечею він говорить з теплом.

«У мене є ця маленька людина. Все, що він робить, цікаво мені. Ми граємо на гармоніці і так підтримуємо контакт. Це весело», — зазначає артист.

Актор не приховує почуття гумору й у ставленні до своєї кар’єри. Про те, який фільм Роману варто подивитися, Пачіно жартує: «Я думаю, йому варто почати з Адама Сендлера, — згадуючи свою камео у комедії „Джек і Джилл“ та рекламі «Dunkin’ Donuts», — багато хто думає, що я справді знімав цю рекламу! Це зовсім несправедливо».

