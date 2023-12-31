Алан Бадоєв чесно зізнався, у яких стосунках перебуває з дітьми від Жанни Бадоєвої

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв вперше за тривалий час поділився, які стосунки у нього з його дітьми від ексшлюбу з Жанною Бадоєвою.

Знаменитість переконує, що він постійно на зв'язку з донькою Лолітою та сином Борисом. За словами Алана, він завжди намагається бути поруч і підтримувати їх у потрібний момент. Втім, через повномасштабне вторгнення вони вже тривалий час не бачилися.

Син Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"До повномасштабного вторгнення кожен Новий рік ми збиралися разом, зараз це неможливо зі зрозумілих причин. Але я тісно контактую з дітьми, вони дорослішають, у них з’являються нові запитання щодо життя, і я намагаюся завжди бути поруч, підштовхнути їх до відповідей", - розповів продюсер в інтерв'ю INSIDER.

Бадоєв ніколи не приховував своєї щирої та безмежної любові до сина й доньки. Тому він активно цікавиться їхніми життями. Так, він розповів, що Борис пішов слідами батька. Він заглибився в кінематограф. А ось молодша донька наразі роздумує над університетом і обирає спеціальність. Хоча Алан зазначив, що дівчина також має хист до режисури.

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Боря – режисер, продюсер і сценарист. Йому до вподоби документальні проєкти: він створює цикл про творчих людей, про їхню професійну стежку… Лола закінчує школу і готується до вступу в університет, зараз ми міркуємо над напрямком, куди саме. Вона теж захоплюється режисурою, щодня радує і дивує мене своїм відчуттям світу. Люблю їх безмежно!", - замилував відомий режисер.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв публікував фото свого пасинка від Жанни Бадоєвої. І вкотре висловив свої щирі почуття до нього.

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