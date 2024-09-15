Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента і пояснив, за що саме

Український режисер Алан Бадоєв отримав особливу нагороду від президента Володимира Зеленського.

Так, напередодні Дня українського кіно головнокомандувач підписав указ, аби нагородити діячів за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність. Серед нагороджених виявився й режисер Алан Бадоєв. Знаменитість отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Алан Бадоєв

Сам Алан Бадоєв отримання нагороди від президента не коментував. Утім, цілком ймовірно, що орден "За заслуги" ІІІ ступеня режисерові вручили за створення документального фільму "Довга доба". Стрічку, прем'єра якої відбулася ще на початку цього року, побачили у понад 30 країнах світу.

Зазначимо, фільм "Довга доба" від Алана Бадоєва та "1+1 Україна" — це документальна драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих українцями на їхні смартфони по всій країні на початку російського повномасштабного вторгнення. Це "капсула часу", яка свідчить про злочини Росії очима українців і які не має забути світ.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Нагадаємо, раніше акторка Наталка Денисенко ділилася, що її чоловік Андрій Федінчик теж отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня. Артистка привітала коханого-військового з важливою подією.

Читайте також: