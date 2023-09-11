Алан Бадоєв показав емоційний тизер фільму про війну "Довга доба" та просто довів до мурах

Відомий режисер та продюсер Алан Бадоєв днями завершив монтаж спільного з телеканалом "1+1 Україна" документального фільму "Довга доба".

Стрічку було створено з відео, які знімали українці на свої ґаджети. Це унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима героїв і документ, написаний голосами українців.

Сьогодні до студії "Сніданку з 1+1" з презентацією тизеру завітав Алан Бадоєв. Режисер розповів про роботу над фільмом, героїв стрічки та доречність художніх фільмів про війну нині.

Алан Бадоєв, Єгор Гордєєв, Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Нарешті ми закінчили стрічку. Це була наша довга доба, під час якої ми дуже ретельно відбирали щоденники, які нам надсилали. У них було дуже багато тяжких історій, але ми для фільму обирали такі, які можуть надихнути. Моя найголовніша мета не просто розповісти про вчинки наших людей, біль, але і надихнути у майбутньому наших дітей. Наша команда останній рік дуже активно працювала. Це було складно, адже кожен день ти поринаєш в історії героїв. Іноді випливаєш, а іноді тиждень лежиш у ліжку та переживаєш їхні емоції. Ми з героями фільму телефонуємо одне одному, листуємося, завжди перебуваємо на зв'язку. Я про кожного знаю: де вони, хто вони. Коли фільм вийде на екрани, я дуже хочу, щоб всі герої приїхали на прем'єру. Мрію обійняти кожного. Це надзвичайні люди", - зазначив Бадоєв.

Режисер говорить, що у фільм увійшли як історії людей, які вижили та вибралися з пастки війни, так і українців, яких не стало. Допоки не закінчиться війна, Бадоєв вважає недоречним знімати художні фільми, адже дуже важливо не помилитися. Наразі він вбачає актуальність саме документальних продуктів, які дозволяють чітко зафільмувати події.

Алан Бадоєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У нас були історії, коли людини вже не стало, але її щоденник, вчинки, останні слова є в нашому фільмі. Ті вчинки не можуть не надихати. В нашому тизері і фільмі немає художніх моментів. Ми не бажали знімати нічого від себе, адже у мене є чітке відчуття, що поки триває війна, зарано знімати художнє кіно. Ми повинні брати факти та фільмувати їх, розповідати історію нашого народу через те, що вони бачили на свої очі. Поки що дуже зарано робити художнє кіно, можна помилитися. Все що ви бачите та чуєте, взято зі щоденників українців. На початку нашого тизера чутно російську мову, якою розмовляють герої. А вже в кінці вони розмовляють українською. Це демонструє те, як було по-справжньому, як герої трансформувалися протягом цієї довгої доби", - зазначив Алан.

Режисер переконаний, що фільм допоміг йому стати сильнішим, але тепер його місією є розповсюдити правду про події, які відбулися за час повномасштабної війни.

"Це було дуже потрібно для мене, адже кіно дало мені сили і фундамент. Коли я вперше сидів у цій студії, я звернувся до українців і сказав: друзі, є бажання зробити щось, і давайте зробимо це разом. Хочу знову звернутися до українців і сказати: друзі, ми це зробили разом. Коли вийде ця стрічка, до неї потрібно привертати увагу, особливо за кордоном. "Довга доба" також вийде на екранах всіх кінотеатрів України та на телеканалі "1+1 Україна", - зазначив Бадоєв.

Нагадаємо, "Довга Доба" — це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Фільм створено з 200 годин хроніки: виживання, спротиву і життя під час війни. Кожна хвилина відзнята українцями на мобільні телефони. Деякі герої вижили, деякі були вбиті.

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