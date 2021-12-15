Алан Бадоєв показав фото з обома дітьми та звернувся до чоловіка своєї ексдружини

Син зірки, Борис, нещодавно святкував день народження.
Відомий український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв рідко ділиться сімейними світлинами.
Втім, нещодавно син зірки, Борис, відсвяткував свій день народження. З нагоди свята режисер вирішив трішки показати їхніх спільних фото. Зокрема, Алан опублікував у своєму Instagram знімки з Борисом, Лолітою та навіть ексдружиною – Жанною.
"Декілька днів тому у мого сина був день народження. Він вже зовсім дорослий, дуже самостійний і навіть по-доброму впертий. Вже не знаю, який я там режисер, але батько, думаю, хороший, адже такі діти як Боря і Лола просто так не даються", - поділився Алан.
Окрім того, Бадоєв висловив вдячність своїй ексдружині – Жанні. Він зазначив, що вона - найголовніший ангел. Також Алан подякував й нинішньому чоловіку Жанни – Василю Мельничину. Він переконаний, що Василь – неймовірний чоловік.
Зазначимо, Алан та Жанна жили у шлюбі від 2003 року до 2012. Разом вони виховують спільну доньку Лоліту. Також режисер всиновив сина Жанни від першого шлюбу – Бориса.
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