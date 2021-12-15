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Алан Бадоєв показав фото з обома дітьми та звернувся до чоловіка своєї ексдружини

Алан Бадоєв показав фото з обома дітьми та звернувся до чоловіка своєї ексдружини

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Алан Бадоєв показав фото з обома дітьми та звернувся до чоловіка своєї ексдружини

Алан Бадоєв з дітьми / instagram.com/alanbadoev

Син зірки, Борис, нещодавно святкував день народження.

Відомий український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв рідко ділиться сімейними світлинами.

Втім, нещодавно син зірки, Борис, відсвяткував свій день народження. З нагоди свята режисер вирішив трішки показати їхніх спільних фото. Зокрема, Алан опублікував у своєму Instagram знімки з Борисом, Лолітою та навіть ексдружиною – Жанною.

Алан Бадоєв з сином / © instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоєв з сином / instagram.com/alanbadoev

"Декілька днів тому у мого сина був день народження. Він вже зовсім дорослий, дуже самостійний і навіть по-доброму впертий. Вже не знаю, який я там режисер, але батько, думаю, хороший, адже такі діти як Боря і Лола просто так не даються", - поділився Алан.

Алан Бадоєв з донькою / © instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоєв з донькою / instagram.com/alanbadoev

Окрім того, Бадоєв висловив вдячність своїй ексдружині – Жанні. Він зазначив, що вона - найголовніший ангел. Також Алан подякував й нинішньому чоловіку Жанни – Василю Мельничину. Він переконаний, що Василь – неймовірний чоловік.

Жанна Бадоєва з сином / © instagram.com/alanbadoev
Жанна Бадоєва з сином / instagram.com/alanbadoev

Зазначимо, Алан та Жанна жили у шлюбі від 2003 року до 2012. Разом вони виховують спільну доньку Лоліту. Також режисер всиновив сина Жанни від першого шлюбу – Бориса.

Діти Алана та Жанни Бадоєвих / © instagram.com/alanbadoev
Діти Алана та Жанни Бадоєвих / instagram.com/alanbadoev

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