Алан Бадоєв показав рідкісні фото 20-річної доньки-красуні та здивував, як вона пішла його стопами

Алан Бадоєв із донькою / © instagram.com/alanbadoev

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Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв поділився рідкісними фото з 20-річною донькою-красунею.

Знімки з Лолітою знаменитість опублікував у своєму Instagram. Як поділився Алан Бадоєв, у дівчини почали проявлятися його гени. Зокрема, Лоліта вирішила піти стопами відомого батька.

Алан Бадоєв брав із собою доньку на знімальний майданчик ще від її дитинства. Виявилося, що це все не минуло безслідно. Зокрема, 20-річна Лоліта, схоже, тепер вирішила пов'язати своє життя з творчістю. Дівчина сама знімає, монтує та навіть пише сценарії. Вочевидь, на одного режисера в сім'ї стане більше.

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Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

"Гени - це і справді мейджік. Отак росте собі донечка, відвідує знімальний майданчик батька, а потім і вже сама знімає, монтує, пише сценарії…Дуже пишаюся! Тільки вперед!" – поділився режисер.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Зазначимо, нещодавно Алан Бадоєв відверто розповів про стосунки з дітьми. Також кліпмейкер зізнався, як часто бачиться з ними під час війни. До слова, син та донька Алана Бадоєва живуть за кордоном.