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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
774
Час на прочитання
1 хв

Алан Бадоєв показав рідкісні фото 20-річної доньки-красуні та здивував, як вона пішла його стопами

Схоже, Лоліла визначилася з майбутньою професією. Донька Алана Бадоєва взяла приклад із відомого батька.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алан Бадоєв із донькою

Алан Бадоєв із донькою / © instagram.com/alanbadoev

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв поділився рідкісними фото з 20-річною донькою-красунею.

Знімки з Лолітою знаменитість опублікував у своєму Instagram. Як поділився Алан Бадоєв, у дівчини почали проявлятися його гени. Зокрема, Лоліта вирішила піти стопами відомого батька.

Алан Бадоєв брав із собою доньку на знімальний майданчик ще від її дитинства. Виявилося, що це все не минуло безслідно. Зокрема, 20-річна Лоліта, схоже, тепер вирішила пов'язати своє життя з творчістю. Дівчина сама знімає, монтує та навіть пише сценарії. Вочевидь, на одного режисера в сім'ї стане більше.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

"Гени - це і справді мейджік. Отак росте собі донечка, відвідує знімальний майданчик батька, а потім і вже сама знімає, монтує, пише сценарії…Дуже пишаюся! Тільки вперед!" – поділився режисер.

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Донька Алана Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Зазначимо, нещодавно Алан Бадоєв відверто розповів про стосунки з дітьми. Також кліпмейкер зізнався, як часто бачиться з ними під час війни. До слова, син та донька Алана Бадоєва живуть за кордоном.

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Дата публікації
Кількість переглядів
774
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