Алан Бадоєв показав свого батька та зворушив публічним зверненням до нього

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв публічно висловився про свого батька Казбека Ідрісовича.

Бадоєв опублікував серію фото з татом і зізнався, що у своїх вчинках вбачає його продовження. Режисер публічно подякував рідній людині за все. Зокрема, пригадав його мудрі поради, обійми та спільні теплі моменти. Алан зазначив, що досягнув мети й Казбек Ідрісович дуже ним пишається.

Алан Бадоєв з татом / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Тато Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"У кожного з нас в житті є така людина, яка формує нас і наші вчинки. Для мене це тато. Скільки всього зроблено мною, щоб тато пишався, скільки зроблено навпаки татової думки. Як би я не намагався бігти від його сталих принципів, я завжди знаходжу їх у собі. Мені завжди жити легше, просто тому, що я бачу, що таке гени, що є продовження і нескінченність. Спостерігаю за татом і знаю, який вигляд має моя усмішка, моменти люті чи ніжності. Все, що я знаю про те, як бути чоловіком, другом, батьком – навчив мене саме він, без слів, тільки вчинками. Тато, ти мій початок. Люблю і дякую за кожне слово й обійми", - зворушив Алан.

Тато Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Батьки Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська показала рідкісне фото з сестрою Наталією та зачарувала їхнім розкішним виглядом у юності.

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