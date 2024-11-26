Алан Бадоєв показав свого батька, який приїхав до нього в гості у Київ

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв уперше за тривалий час показав свого тата Казбека Ідрісовича.

У своєму фотоблогу знаменитість поділився, що тато запланував приїхати до нього у конкретну дату. Однак плани Казбека Ідрісовича несподівано змінилися, тож він приїхав до сина на день пізніше. Тим не менш, Бадоєв зізнався, що дуже тішиться таким зустрічам, адже вони його повертають у дитинство й щирі емоції.

"Чекаю на тата. Мав вчора приїхати, але зробив це сьогодні. Звикаю до того, що можна бути дитиною. Це цікаво…", - сказав Алан.

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Згодом Бадоєв показав прихильникам фото одразу з чотирма осетинськими пирогами, які вони куштували з батьком після його приїзду. Окрім смачної їжі, тато із зірковим сином присвятили час затишному спілкуванню у темряві при свічках на тлі панорамних вікон. На зображенні Казбек Ідрісович у цей момент також курить і споглядає у телефон.

Алан Бадоєв з татом / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з татом / Фото: instagram.com/alanbadoev

Нагадаємо, навесні цього року Алан Бадоєв ділився, який вигляд має заміський маєток його тата. Ба більше, режисер похизувався спортивним куточком, який для себе облаштував Казбек Ідрісович.

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