Алан Бадоєв замилував фото свого підрослого сина-красеня, який живе за кордоном

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв потішив фанів родинним контентом.

Сьогодні, 14 грудня, у сина зірки Бориса день народження. З цієї нагоди кліпмейкер опублікував рідкісні кадри з іменинником, де він працює. Також позаду нього видніється донька Бадоєва – Лоліта, яка п'є воду.

На архівних кадрах Алан публічно звернувся до сина з теплими вітаннями й висловив свою гордість за нього. Крім того, побажав якнайшвидше зустрітися й весело провести час разом.

Син Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

Донька Алана Бадоєва / Фото: instagram.com/alanbadoev

"З днем народження, синочок, дуже пишаюся тобою. Сподіваюсь, що скоро побачимось, обіймемось і обов'язково посміємось від душі", - зворушив Бадоєв.

До слова, Борис зараз проживає та розвиває кар'єру за кордоном. Він пішов стопами зіркового батька і занурився у кінематограф. Досягнення сина Бадоєва вже високо оцінили видатні італійські експерти. Своєю чергою знаменитість зі своїми дітьми майже не бачиться через війну. Проте нещодавно під час поїздок з фільмом "Довга доба" йому все ж випала нагода зустрітися з найріднішими.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв показував свого тата, який приїхав до нього погостювати у Києві. Режисер показав їхній затишний вечір вдвох вдома.

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