Алан Бадоєв показав свою доньку-красуню, яка живе за кордоном: який вигляд має 20-річна Лоліта

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час показав свою доньку Лоліту.

Хоч рідні люди живуть на відстані та доволі рідко бачаться через війну, зірковий батько ніколи не втрачає нагоди поділитися успіхами чи просто фото дітей. Цього разу Алан у фотоблогу запостив серію світлин з 20-річною донечкою. На знімках Лоліта постає у різних стильних образах під час вуличної фотосесії. Крім того, Бадоєв пригадав, якою маленькою нещодавно була донька та замилував їхніми обіймами на архівному кадрі.

«Loli. Пролог до життя вже написано і зіграно. Далі вільний політ. Обирай серцем», — зворушив режисер підписом.

На такий допис тата Лоліта відреагувала не словами, а емоджі у формі блакитного сердечка. Тим часом у коментарях зіркову родину засипали компліментами як зірки, так і фани.

Нагадаємо, нещодавно 47-річна українська ведуча Інна Шевченко показалася з новонародженим первістком і як її рідні зустрічали їх вдома у Франції.