Гламур
464
1 хв

Алан Бадоєв показав свою доньку-красуню, яка живе за кордоном: який вигляд має 20-річна Лоліта

20-річна Лоліта зачарувала фанів стильними образами.

Автор публікації
Валерія Гажала
Алан Бадоєв з донькою Лолітою

Алан Бадоєв з донькою Лолітою / © instagram.com/alanbadoev

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час показав свою доньку Лоліту.

Хоч рідні люди живуть на відстані та доволі рідко бачаться через війну, зірковий батько ніколи не втрачає нагоди поділитися успіхами чи просто фото дітей. Цього разу Алан у фотоблогу запостив серію світлин з 20-річною донечкою. На знімках Лоліта постає у різних стильних образах під час вуличної фотосесії. Крім того, Бадоєв пригадав, якою маленькою нещодавно була донька та замилував їхніми обіймами на архівному кадрі.

«Loli. Пролог до життя вже написано і зіграно. Далі вільний політ. Обирай серцем», — зворушив режисер підписом.

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Лоліта Бадоєва / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з донькою Лолітою / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з донькою Лолітою / © instagram.com/alanbadoev

На такий допис тата Лоліта відреагувала не словами, а емоджі у формі блакитного сердечка. Тим часом у коментарях зіркову родину засипали компліментами як зірки, так і фани.

  • Ви такі чудові!

  • Неймовірна красуня

  • Алане, Ви створили стільки краси на цьому світі!

  • Донечка ніжна, стильна татусева радість. Нехай життя дарує добру долю і часті зустрічі

Нагадаємо, нещодавно 47-річна українська ведуча Інна Шевченко показалася з новонародженим первістком і як її рідні зустрічали їх вдома у Франції.

