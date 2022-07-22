Алан Бадоєв показав свою доньку, з якою зустрівся вперше від початку війни

Як раніше розповідав Алан Бадоєв, він полетів у справах. І, як з'ясувалося, зірковий батько хотів побачитися з донькою від шлюбу з Жанною Бадоєвою, 17-річною Лолітою.

На сторінці в Instagram Бадоєв запостив декілька знімків зустрічі з дівчиною, яка, до речі, на нього дуже схожа.

Наразі Лоліта перебуває десь у Європі, втім де, Бадоєв уточнювати не став. Він показав, як вони з донькою проводять разом час - ходять до ресторану, разом вранці п'ють каву на затишних вуличках.

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Фани зробили припущення, що батько та донька перебувають у Франції.

"Forever LO. Є таке кохання, що більш схоже на магію… Перша зустріч із донечкою. Більше ніж просто ранок… Подих", - так прокоментував фото з Лолітою Алан.

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з донькою / Фото: instagram.com/alanbadoev

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Алан Бадоєв перебував у Києві. Режисер активно підтримує українців та перейшов на українську мову. Також Бадоєв та канал 1+1 оголосили збір матеріалів для спільного документального фільму "Довга доба".

Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

А днями Алан Бадоєв представив перший тизер документальної стрічки про життя українців до та після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Читайте також: