Алан Бадоєв показав, як у джунглях Коста-Рики 41-річчя святкував

Режисер проводить відпустку у теплих краях.

Український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв після щільного знімального сезону вирушив у подорож.

І за доброю традицією, знаменитість зупинив свій вибір на незвичайних, екзотичних напрямках. Цього разу, провівши понад 20 годин у дорозі, Бадоєв зупинився у диких джунглях Коста-Рики. Тут же він відсвяткував й свій день народження.10 січня Бадоєву виповнився 41 рік.

instagram.com/alanbadoev

instagram.com/alanbadoev

Складне транспортування до місця призначення виявилося далеко не єдиним випробуванням.

Бадоєву довелося пережити харчове отруєння, яке, втім, Алан, який звик до будь-яких труднощів, сприйняв легко і філософськи, як своєрідний челендж.

"Сенс цього отруєння був у тому, щоб я влаштував собі разом із фізичним ще й ментальне чищення", — усміхається режисер.

instagram.com/alanbadoev

Кульмінаційним моментом дня народження в джунглях стала зустріч із цілою зграєю мавп-ревунів – їх вважають найгучнішими наземними тваринами у світі, чиє виття чути на відстані кількох кілометрів. Алан і на цю перевірку на стресостійкість відреагував з розумінням:

instagram.com/alanbadoev

"Гучний гуркіт реву цих створінь о шостій ранку спочатку сильно мене злякав, а потім вказав на те, що моя мета досягнута. Я готовий почати свій 41-й рік у гармонії з природою та наповнити себе до шийки новими враженнями. Просто жити – це і є щастя, а жити та створювати щось – велика приємна відповідальність. Важливо дарувати кохання, важливо бути чесним, важливо просто бути", - зазначив Бадоєв.

Читайте також: