Алан Бадоєв показав, який вигляд мав в дитинстві: "Складно повірити, але це я"

Зірка поділився архівною світлиною.
На відомого українського режисера та кліпмейкера Алана Бадоєва нахлинули спогади.
Так, зірка пригадав своє дитинство. Зокрема, у сторіз на своїй сторінці в Instagram Алан поділився архівною світлиною. Ще зовсім малий Бадоєв позував разом зі своїм племінником.
Вони разом сфотографувалися, коли стояли по пояс у воді. Тоді було літо, і юнаки бавилися у водоймищі, а рідні зробили знімок на пам'ять.
До речі, юного Алана зовсім не впізнати. Кліпмейкер виріс та змінився до невпізнанності. Хіба що завдяки очам Бадоєва можна впізнати.
"В це складно повірити, але це я з племінником", - підписав фото зірка.
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