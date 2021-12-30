Алан Бадоєв показав, який вигляд мав в дитинстві: "Складно повірити, але це я"

Алан Бадоєв показав, який вигляд мав в дитинстві: "Складно повірити, але це я"

Зірка поділився архівною світлиною.

На відомого українського режисера та кліпмейкера Алана Бадоєва нахлинули спогади.

Так, зірка пригадав своє дитинство. Зокрема, у сторіз на своїй сторінці в Instagram Алан поділився архівною світлиною. Ще зовсім малий Бадоєв позував разом зі своїм племінником.

Вони разом сфотографувалися, коли стояли по пояс у воді. Тоді було літо, і юнаки бавилися у водоймищі, а рідні зробили знімок на пам'ять.

Алана Бадоєва практично не впізнати / instagram.com/alanbadoev

До речі, юного Алана зовсім не впізнати. Кліпмейкер виріс та змінився до невпізнанності. Хіба що завдяки очам Бадоєва можна впізнати.

"В це складно повірити, але це я з племінником", - підписав фото зірка.

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