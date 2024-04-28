Алан Бадоєв показався з татом і захопив їхнім спільним відпочинком у заміському маєтку: "Обожнюю"

Український режисер Алан Бадоєв показав, як провів час з татом Казбеком Ідрісовичем у його заміському маєтку.

У своєму фотоблогу Алан поділився щасливими митями з рідною людиною. Зокрема, режисер приїхав додому до тата й захопив кадрами його атмосферного саду і мальовничих пейзажів довкола будинку. Після приїзду зіркового сина Казбек Ідрісович взявся проводити екскурсію територією та розповідати, що змінилося за час його відсутності.

Алан Бадоєв з татом / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з татом / Фото: instagram.com/alanbadoev

Зокрема, батько Бадоєва також показав свій спортивний куточок, де розташовується декілька тренажерів. Довго про них він не став розповідати, а взявся показувати сину, як вони працюють. Так, Казбек Ідрісович продемонстрував, як він качає прес в самостійно облаштованому мініспортзалі просто неба. Це неабияк потішило режисера.

Алан Бадоєв з татом / Фото: instagram.com/alanbadoev

Разом з тим Алан насолодився кумедними висловами тата та щиро порадів їхній зустрічі, яка дала відчути себе по-справжньому вдома.

"Дім. Так тихо та затишно у тебе, таточку. Обожнюю", - замилував зверненням режисер.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв вперше за чотири роки зустрівся зі своїми двома дітьми. Режисер побачився з ними під час показу фільму "Довга доба" за кордоном і зворушив ніжними фото.

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