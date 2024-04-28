Алан Бадоєв показався з татом і захопив їхнім спільним відпочинком у заміському маєтку: "Обожнюю"

Тато режисера похизувався, як самотужки облаштував собі спортивний куточок.
Український режисер Алан Бадоєв показав, як провів час з татом Казбеком Ідрісовичем у його заміському маєтку.
У своєму фотоблогу Алан поділився щасливими митями з рідною людиною. Зокрема, режисер приїхав додому до тата й захопив кадрами його атмосферного саду і мальовничих пейзажів довкола будинку. Після приїзду зіркового сина Казбек Ідрісович взявся проводити екскурсію територією та розповідати, що змінилося за час його відсутності.
Зокрема, батько Бадоєва також показав свій спортивний куточок, де розташовується декілька тренажерів. Довго про них він не став розповідати, а взявся показувати сину, як вони працюють. Так, Казбек Ідрісович продемонстрував, як він качає прес в самостійно облаштованому мініспортзалі просто неба. Це неабияк потішило режисера.
Разом з тим Алан насолодився кумедними висловами тата та щиро порадів їхній зустрічі, яка дала відчути себе по-справжньому вдома.
"Дім. Так тихо та затишно у тебе, таточку. Обожнюю", - замилував зверненням режисер.
Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв вперше за чотири роки зустрівся зі своїми двома дітьми. Режисер побачився з ними під час показу фільму "Довга доба" за кордоном і зворушив ніжними фото.
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