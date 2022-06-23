Алан Бадоєв представив сайт збирання матеріалів для документального фільму "Довга доба"

Відомий режисер Алан Бадоєв разом з телеканалом 1+1 представив сайт збирання матеріалів для майбутнього документального фільму "Довга доба".

Нещодавно телеканал спільно з режисером оголосив збір матеріалів для спільного документального фільму.

Стрічка стане першим великим проєктом, який у художній формі осмислює свіжі та ще такі болісні події війни, яку Росія розв’язала проти України.

“Довга доба” - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен.

Тепер режисер разом з телеканалом 1+1 представив офіційний сайт, за допомогою якого збиратимуться документальні свідчення, що і стануть основою стрічки. На сайті користувачі можуть знайти офіційні правила участі у зборі матеріалів та детальну інформацію щодо відеозаписів, на які чекає режисер.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Які відеоматеріали збирає Алан Бадоєв:

кадри з телефонів та інших гаджетів, на яких зафіксовані ваші родини у останній мирний та щасливий день перед початком війни;

відео, які показують вашу сім'ю (разом або окремо) у перший день війни - 24 лютого: перші бомби, ваша перша реакція, ваші записи протягом першого дня, перша ніч, розмови;

відео-щоденник подій: наступні бомбардування, укриття, ночівлі, ваші роздуми та коментарі до подій, розмови у колі сім'ї під час перебування в укриттях, все, що може бути важливим - кожна деталь і ваша думка.

Поділіться найбільш щемливими моментами, які ви пережили протягом цієї війни. Адже жодна людина, яка постраждала від російської агресії, жодна подія або злочин російських окупантів не має бути забутим.

Просимо передавати матеріали без будь-якого монтажу. Розкажемо історію нашої країни разом!

Нагадаємо, фронтмен "Корупції" заявив, що Бардаш планує переїхати до Росії та отримати громадянство. Міша Крупін заявив, що Юрій їх з підопічними кинув.

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