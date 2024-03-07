Алан Бадоєв про те, чому Софія Ротару мовчить про війну: "Вона лишилася в тій епосі"

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв, фільм якого "Довга Доба" показали у штаб-квартирі НАТО, прокоментував позицію Софії Ротару щодо війни в Україні.

Зокрема, Бадоєв висловив думку, чому в перший день російського вторгнення Софія Михайлівна не зробила жодних заяв, і жодних різких заяв з її боку не було й досі:

“Та й не буде від неї вже жодних заяв, напевно. Деякі кумири перестають для тебе бути кумирами. І не тому, що ти засуджуєш. Хто я? І чому я матиму право раптом обговорити Софію Михайлівну Ротару? Та ніколи в житті я собі цього не дозволю. Але орієнтуватися на її вчинки я теж собі не дозволю. І навіть більше, чи буду я із захопленням чути цю музику? Трохи магії та сили в ній втратилося", – прокоментував Бадоєв в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Також режисер зазначив, що Софія Ротару залишилася в “тій епосі” і до нової вже не перейде.

“Софія Михайлівна залишилася в тій епосі. Вона не перейшла в нову епоху й уже не перейде. Вона все ж звідти, розумієте? І таких дуже багато – які великі, чудові люди, але у них 50% їхньої суті – це Росія. По-любому. Тому ти або з коренем це вириваєш і кажеш: "Я тут є, спирайтеся на мене. Я робитиму все в цій війні для своєї країни", – або ти думаєш по-іншому: “Я вже багато чого зробила і мені достатньо років і я не зможу зараз поділити свій мозок навпіл наприклад. Я хочу жити так, як я хочу жити”, - сказав Бадоєв.

Софія Ротару

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни Софія Ротару активно гастролювала Росією. 2017-го року артистка навіть виступала на дні народження Рамзана Кадирова. Після 24 лютого 2022 року Ротару чітко не окреслювала свою позицію, втім почала в Instagram висвітлювати злочини РФ в Україні і коротко супроводжувати їх сумними смайлами. Окрім того Ротару вітає українців з усіма державними святами. Де наразі перебуває Софія Ротару - невідомо.

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