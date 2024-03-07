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Алан Бадоєв про те, чому Софія Ротару мовчить про війну: "Вона лишилася в тій епосі"

Алан Бадоєв про те, чому Софія Ротару мовчить про війну: "Вона лишилася в тій епосі"

Алан Бадоєв, Софія Ротару

Режисер висловив думку, чому артистка не робила гучних заяв щодо вторгнення РФ до України.

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв, фільм якого "Довга Доба" показали у штаб-квартирі НАТО, прокоментував позицію Софії Ротару щодо війни в Україні.

Зокрема, Бадоєв висловив думку, чому в перший день російського вторгнення Софія Михайлівна не зробила жодних заяв, і жодних різких заяв з її боку не було й досі:

“Та й не буде від неї вже жодних заяв, напевно. Деякі кумири перестають для тебе бути кумирами. І не тому, що ти засуджуєш. Хто я? І чому я матиму право раптом обговорити Софію Михайлівну Ротару? Та ніколи в житті я собі цього не дозволю. Але орієнтуватися на її вчинки я теж собі не дозволю. І навіть більше, чи буду я із захопленням чути цю музику? Трохи магії та сили в ній втратилося", – прокоментував Бадоєв в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Алан Бадоєв / © instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоєв / Фото: instagram.com/alanbadoev

Також режисер зазначив, що Софія Ротару залишилася в “тій епосі” і до нової вже не перейде.

“Софія Михайлівна залишилася в тій епосі. Вона не перейшла в нову епоху й уже не перейде. Вона все ж звідти, розумієте? І таких дуже багато – які великі, чудові люди, але у них 50% їхньої суті – це Росія. По-любому. Тому ти або з коренем це вириваєш і кажеш: "Я тут є, спирайтеся на мене. Я робитиму все в цій війні для своєї країни", – або ти думаєш по-іншому: “Я вже багато чого зробила і мені достатньо років і я не зможу зараз поділити свій мозок навпіл наприклад. Я хочу жити так, як я хочу жити”, - сказав Бадоєв.

Софія Ротару / ©
Софія Ротару

Нагадаємо, що до початку повномасштабної війни Софія Ротару активно гастролювала Росією. 2017-го року артистка навіть виступала на дні народження Рамзана Кадирова. Після 24 лютого 2022 року Ротару чітко не окреслювала свою позицію, втім почала в Instagram висвітлювати злочини РФ в Україні і коротко супроводжувати їх сумними смайлами. Окрім того Ротару вітає українців з усіма державними святами. Де наразі перебуває Софія Ротару - невідомо.

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