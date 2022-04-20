Алан Бадоєв про те, що намагався стерти кордон між Україною та РФ: "Тепер розумію, наскільки це жахливо"

Кліпмейкер шкодує, що був тим, хто "максимально показував дружбу народів".

Український режисер та кліпмейкер Алан Бадоєв від початку широкомасштабного вторгнення Росії до України багато що переосмислив.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1". Як відомо, Бадоєв активно співпрацював з російськими зірками, часто їздив до РФ. Ба більше, режисер не приховує, що своєю творчістю намагався стерти між РФ та Україною кордони. Щоправда, зараз про це дуже шкодує.

"Я не думаю про шоубізнес зараз абсолютно. Безумовно, багато що змінилося. Такими як раніше ми не будемо, але ми будемо більш змістовними. Є про що розповідати тепер, є місія. Тепер у кожного українця є місія. У мене вона дуже проста. Напевно, я один з тих людей, який робив все для того, щоб стерти між Україною та Росією кордони. Це було несвідомо. Я з Донецька. У мене був цей місяць, і я багато що для себе обдумав. Я розумію, що і я і Максим (Макс Барських - прим.ред, підопічний та друг Бадоєва) ми розмазували кордони між нашими країнами нашою творчістю. Напевно, я був одним з тих людей, який максимально показував дружбу народів. Максимально допомагав створювати оцю загальну творчу подушку і тепер я розумію, наскільки це жахливо. Наскільки це безвідповідально", - сказав Бадоєв.

Алан Бадоєв у студії "Сніданку" розповів про життя під час війни та нову пісню Макса Барських

Окрім того, він зізнався, що у перші дні війни багато хто з російських селебрітіс йому писав та пропонував приїхати до Москви:

"У перший день писало багато. Я не хочу більше ці імена вимовляти. Вони мені настільки не цікаві більше. Багато хто мені говорив: "Швиденько їдь до Москви, ми тобі тут все дамо. Треба 3-4 дні перечекати". Я не розумів, про що мова взагалі. Як таке можна писати? Потім хтось зрозумів про що мова. Казали, що ми нічого не можемо зробити, ми ж не бетмени. Я кажу: "Розкажіть своїй аудиторії", - поділився Бадоєв.

Хтось з російських знаменитостей казав йому, що він їхня родина, на що він відповідав, що "так з родиною не поводяться".

Також Бадоєв, який певний час мешкав у Росії, розповів, чи відчував у той момент якусь приховану пропаганду проти українців:

"Мені свого часу рази зо три за творчий шлях пропонували і студію під мене відкрити, це дружня пропозиція. Але чомусь я не обирав Москву. Приїжджаючи туди, мені могла подобатися якась архітектура, піти в театр, якісь хороші речі. У мене були там друзі, але я не обрав це місцем для життя. Тому що відчувалося у всьому вельможе царство. Є це відчуття. Це така незграбна російська пропаганда", - сказав Бадоєв.

Читайте також: