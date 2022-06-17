Алан Бадоєв про те, як вплинули на нього події в Україні: "Війна забрала в мене бажання знімати кліпи"

Алан Бадоєв про те, як вплинули на нього події в Україні: "Війна забрала в мене бажання знімати кліпи"

Відомий кліпмейкер та режисер Алан Бадоєв зізнався, що більше не хоче знімати кліпи, оскільки не розуміє, навіщо цим тепер займатись.

Таким зізнанням Алан Бадоєв поділився у відвертому інтерв'ю Маші Єфросиніній "Іспит. Нова реальність".

Кліпмейкер поділився, що наразі хоче сконцентрувати свої сили на тому, аби зосередитись на важливих речах, які працюватимуть у теперішніх реаліях:

"Війна забрала в мене бажання знімати кліпи. Я не бачу себе на майданчику. Я навіть не розумію, навіщо цим займатися – не це важливо. Зараз я хочу витрачати себе на те, що прямо тут і зараз допомагатиме і працюватиме на конкретну ціль. Тільки так ми можемо дуже допомогти своїй країні", - сказав Бадоєв.

Також він висловився щодо того, наскільки важливо знати і говорити рідною мовою:

"Потрібно розуміти, що українська мова – це кордон. Цей вислів я сприйняв дуже близько до серця. Я зрозумів, що безвідповідально, якщо твої діти не вчать рідної мови, безвідповідально, якщо вони не знають української літератури, безвідповідально, якщо ти її не знаєш. Так, я вважаю, що кожен з нас повинен вивчити свою мову, повинен вивчити та відкрити для себе цілий світ її неймовірної краси", - зазначив режисер.

Як відомо, нещодавно телеканал 1+1 спільно з відомим українським режисером Аланом Бадоєвим оголосив збирання матеріалів для особливого документального фільму під назвою "Довга доба".

Довга доба: Алан Бадоєв про новий документальний проєкт і як українці можуть стати його співавторами

"Довга доба" - історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен.

Це хроніка війни очима українців, відтворення подій через особисті історії. Сценарій до картини щодня пише народ України своїм активним спротивом агресії та єдністю.

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