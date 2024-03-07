Алан Бадоєв прокоментував, чому його ексдружина Жанна досі знімається в російських проєктах

Український режисер та продюсер Алан Бадоєв висловився про мовчання своєї ексдружини Жанни Бадоєвої про повномасштабне вторгнення РФ до України.

Ба більше, Бадоєва, яка наразі з новим чоловіком проживає в Італїі, продовжила працювати на росТБ.

За словами Бадоєва, вони після розлучення з колишньою залишился у гарних стосунках та навіть стали справжніми друзями. Втім, останнім часом рідко зідзвонюються:

"Так, Жанна мій друг 100% на все життя. Назавжди. Тому що це мати двох моїх дітей", - сказав Бадоєв в інтерв’ю Дмитру Гордону.

Жанна Бадоєва / Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

На запитання ведучого, чому Бадоєва досі не обірвала зв’язок з Росією, режисер відповів:

"Дозволю собі це взагалі не обговорювати ніяк через одну просту причину - з Жанною ми теж ще не поговорили про це. Не було можливості. Може в мене ще не вистачає сил поставити… Але в будь якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка з точки зору того, що це мати моєї дитини. А за її життєвий вибір… Якщо вона в мене запитає, якщо їй захочеться поговорити про це, я завжди поговорю з нею. Але я думаю, що не захочеться. Тому що це вже її життя і без стуку я туди не заходжу", - прокоментував Бадоєв.

Жанна Бадоєва / Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Зазначимо, що ексдружина Алана Бадоєва, ведуча Жанна Бадоєва, від якої режисер має доньку та названого сина, після повномасштабної війни обрала мовчати. Бадоєва, яка тривалий час прожила в Україні, не засудила російське вторгнення. У вересні 2022 року вона продовжила співпрацювати з російським телеканалом та поновила знімання свого тревел-шоу в РФ.

На початку січня 2023 року Жанна Бадоєва опинилася під санкціями РНБО. Як зазначається, ведуча перебуває у санкційному списку через антиукраїнську діяльність.

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