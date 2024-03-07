Алан Бадоєв прокоментував, чому його ексдружина Жанна досі знімається в російських проєктах

Жанна Бадоєва не засудила повномасштабне вторгнення РФ до України.
Український режисер та продюсер Алан Бадоєв висловився про мовчання своєї ексдружини Жанни Бадоєвої про повномасштабне вторгнення РФ до України.
Ба більше, Бадоєва, яка наразі з новим чоловіком проживає в Італїі, продовжила працювати на росТБ.
За словами Бадоєва, вони після розлучення з колишньою залишился у гарних стосунках та навіть стали справжніми друзями. Втім, останнім часом рідко зідзвонюються:
"Так, Жанна мій друг 100% на все життя. Назавжди. Тому що це мати двох моїх дітей", - сказав Бадоєв в інтерв’ю Дмитру Гордону.
На запитання ведучого, чому Бадоєва досі не обірвала зв’язок з Росією, режисер відповів:
"Дозволю собі це взагалі не обговорювати ніяк через одну просту причину - з Жанною ми теж ще не поговорили про це. Не було можливості. Може в мене ще не вистачає сил поставити… Але в будь якому випадку для мене Жанна завжди свята жінка з точки зору того, що це мати моєї дитини. А за її життєвий вибір… Якщо вона в мене запитає, якщо їй захочеться поговорити про це, я завжди поговорю з нею. Але я думаю, що не захочеться. Тому що це вже її життя і без стуку я туди не заходжу", - прокоментував Бадоєв.
Зазначимо, що ексдружина Алана Бадоєва, ведуча Жанна Бадоєва, від якої режисер має доньку та названого сина, після повномасштабної війни обрала мовчати. Бадоєва, яка тривалий час прожила в Україні, не засудила російське вторгнення. У вересні 2022 року вона продовжила співпрацювати з російським телеканалом та поновила знімання свого тревел-шоу в РФ.
На початку січня 2023 року Жанна Бадоєва опинилася під санкціями РНБО. Як зазначається, ведуча перебуває у санкційному списку через антиукраїнську діяльність.
Читайте також: