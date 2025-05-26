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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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304
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Алан Бадоєв розповів про стосунки з дітьми і розкрив, як часто з ними бачиться під час війни

Син та донька Алана Бадоєва наразі живуть за кордоном. Режисер зізнався, як часто йому вдається з ними зустрітися.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Алан Бадоєв

Алан Бадоєв / © instagram.com/alanbadoev

Український кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв розповів про стосунки з дітьми та зізнався, як часто йому вдається з ними бачитися під час повномасштабної війни в Україні.

Донька та син знаменитості проживають за кордоном. Тим не менш, відстань не заважає їм підтримувати чудові стосунки та часто бачитися, щоправда, за допомогою відеозв'язку. Алан Бадоєв говорить у коментаря для "Люкс ФМ", що зв'язується з Лолітою та Богданом щовечора, а іноді й щоранку.

Щоправда, з особистими зустрічами вже складніше. Алан Бадоєв не виїжджає з України під час війни. Утім, торік навесні режисер їздив у відрядження, аби показувати за кордоном документальний фільм про війну "Довга доба". Тоді до нього також приєднувалися його діти, з якими він мав змогу вперше за тривалий час побачитися в реальному житті.

Алан Бадоєв із сином та донькою / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв із сином та донькою / © instagram.com/alanbadoev

"Бачимося кожного вечора, а інколи й кожного ранку, бо ми спілкуємося, розповідаємо одне одному, як минув день у кожного з нас. Коли виїжджав у відрядження показувати "Довгу добу", то до мене, звісно, приїздили й мої любі діти", - поділився режисер.

Нагадаємо, нещодавно Алан Бадоєв ділився рідкісними кадрами з донькою. Режисер просто приголомшив їхньою схожістю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
304
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